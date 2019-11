Bertens breekt met coach Sluiter

Het nieuws komt niet als een verrassing. Na de US Open nam het tweetal al een adempauze. In de periode dat Sluiter de 27-jarige Bertens coachte won de tennisster acht WTA-toernooien en bereikte ze in 2016 de halve eindstrijd op Roland Garros. Twee jaar later haalde Bertens de laatste acht op Wimbledon In mei van dit jaar bereikt Bertens de vierde positie op de wereldranglijst.

„Helaas heb ik een moeilijke beslissing moeten maken en dat is dat Raemon en ik volgend jaar niet meer zullen samenwerken”, aldus de tennisster. „Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen vier fantastische jaren. Ik ben gegroeid als speelster en als persoon en had dit alles niet zonder hem kunnen bereiken. Nogmaals dank voor alles!”, sluit Bertens af, die geen vervanger zoekt voor Sluiter en blijft samenwerken met tenniscoach Elise Tamaëla en haar partner Remko de Rijke.

Sluiter reageert via Twitter op zijn beurt ook op het beëindigen van de samenwerking met Bertens. „Ik wil Kiki bedanken voor al het vertrouwen en het dag in dag uit keihard erken om beter en sterker te worden de afgelopen vier jaar”, aldus Sluiter. „Ik wens haar, Remko (de Rijk, red.) en Elise (Tamaëla, red) al het beste voor de toekomst. Verder wil ik graag de WTA en mijn collega coaches bedanken voor de geweldige tijd. En als laatste iedereen die een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Kiki, ook vooral voor ’mijn’ tijd. Dit alles had nooit kunnen gebeuren zonder een solide basis. Merci voor het lezen en tot ergens op of langs de tennisbaan!”

Na een enorm sterk eerste gedeelte van het seizoen bleven de resultaten van Bertens in het tweede gedeelte van het seizoen wat achter. Het tweetal besloot dat Bertens met Tamaëla aan haar zijde de Aziatische Tour zou afwerken. Dankzij een halve finale in Peking kreeg Bertens weer zich op een plek bij de WTA Finals. Die liep ze aanvankelijk mis, maar omdat Naomi Osaka wegviel, mocht de beste Nederlandse tennisster toch twee groepsduels afwerken.

Bertens won van nummer één van de wereld Ashleigh Barty, maar moest donderdag mentaal en fysiek moegestreden de strijd staken tegen Belinda Bencic. Ze gaat de batterij weer opladen tijdens een welverdiende vakantie.