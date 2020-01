Excelsior haalt Dijkhuizen terug als opvolger Moniz

De 48-jarige Dijkhuizen was al eerder werkzaam als trainer van de Rotterdamse club waarmee hij in 2014 promoveerde naar de Eredivisie. Momenteel staat Excelsior op de achtste plek in de eerste divisie.

"De club heeft vertrouwen in mij en we zijn altijd loyaal geweest aan elkaar. Het is allemaal heel snel gegaan. Gisteren stond ik nog bij FC Utrecht op het veld, vandaag ben ik bij Excelsior. De situatie is natuurlijk wel anders dan zes jaar geleden. Toen volgde ik Jon Dahl Tomasson op, die naar Roda JC vertrok om zich te verbeteren", zei Dijkhuizen over zijn terugkeer.

De afgelopen jaren was Dijkhuizen, tevens oud-speler van Excelsior, werkzaam als assistent-trainer en videoanalist bij FC Utrecht.