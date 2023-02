AZ breekt contract met Myron van Brederode open tot medio 2027

De negentienjarige uit Hoofddorp afkomstige flankenspeler maakte in 2016 de overstap van AFC naar AZ. Van Brederode doorliep meerdere jeugdelftallen en kwam in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk in mei 2022 tot zijn debuut in het eerste van AZ.

In de eerste Eredivisiewedstrijd van het huidige seizoen maakte Van Brederode zijn basisdebuut, waarbij hij direct trefzeker was. Tegen Go Ahead Eagles bepaalde de aanvaller de eindstand op 2-0. Enkele maanden later wist Van Brederode tegen FC Vaduz (1-2) ook zijn eerste Europese treffer in AZ 1 te maken. Tussentijds werd de jeugdinternational officieel overgeheveld naar de A-selectie.

Van Brederode: 'Mooiste moment'

Van Brederode ziet zijn ontwikkeling bij AZ door de jaren heen als een verklaring voor zijn prestaties. ,,Maar ook de mindere momenten en dat ik daar weer bovenop ben gekomen. Mijn kwaliteit aan de bal heeft dat vooral laten zien”, stelt hij. Zijn eerste Eredivisie-goal herinnert de jeugdexponent zich nog als de dag van gisteren. ,,Het is mijn mooiste moment tot nu toe. Er was ook gelijk een liedje met mijn naam.”

Van Brederode, die tijdens de afwezigheid van Jesper Karlsson veel indruk maakte, kijkt strijdlustig naar de toekomst. ,,We doen het goed, dus ik hoop dat we deze lijn kunnen doorzetten als team. Persoonlijk hoop ik dat ik nog meer doelpunten kan maken, belangrijk kan zijn voor het team en volgend seizoen echt mijn doorbraak kan maken. Het is geweldig om bij deze club te voetballen en ben blij dat ik er mag staan.”

Huiberts: 'Verdient nog meer'

De progressie van de jonge aanvaller beviel Directeur Voetbalzaken Max Huiberts . ,,We zagen dat hij heel snel het niveau aantikte dat je graag wil zien van een speler die bij de A-selectie zit. We hadden hem vorig jaar weliswaar al tot 2026 verlengd, maar dit verdient nog meer."

Het verbaast Huiberts niet dat Van Brederode het op jonge leeftijd al zo snel zo goed doet. ,,Myron heeft het in de jeugdopleiding, in de Youth League en in de Keuken Kampioen Divisie al laten zien. We willen dat jongens die uit de jeugdopleiding komen direct goed genoeg zijn om in het niveau van het eerste elftal mee te gaan. Dat heeft Myron nu laten zien, dus dat is mooi.”