Luxeproblemen voor estafetteteams bij Spelen in Tokio

Premium Sport

Handbalmannen maken volgende stap

„Dit is wel de mooiste overwinning tot nu toe”, beaamde Kay Smits na de historische tweede plaats in de – op voorhand zware – poule, waarmee de Nederlandse handbalmannen zich rechtstreeks plaatsten voor het EK van 2022 in Slowakije en Hongarije. De 32-30 thuiszege op Polen was de bevestiging dat Ora...