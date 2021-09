Plastic glazen bier en aanstekers op veld: aanklager start vooronderzoek naar FC Utrecht

Scheidsrechter Richard Martens legde het duel in De Galgenwaard tijdens de eerste helft voor bijna een half uur stil, omdat supporters herhaaldelijk voorwerpen op het veld gooiden.

In eerste instantie ging het om plastic glazen bier. Martens stuurde de spelers naar de kleedkamer nadat er ook aanstekers op het veld waren gegooid. „Je moet een keer een streep trekken”, zei Martens bij ESPN na een lange en rumoerige avond, die in 2-2 eindigde. „Als we hier niets aan doen, waar eindigt het dan?”

Op basis van de verklaringen van de betrokken partijen heeft de aanklager besloten om een vooronderzoek in te stellen. Daar kan een straf voor FC Utrecht uit komen.

Het is nog niet duidelijk of de aanklager ook onderzoek gaat doen naar de gebeurtenissen bij de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle (1-0). Scheidsrechter Kevin Blom moest het duel in Deventer voor rust twee keer kort stilleggen, nadat supporters vanuit het uitvak stoeltjes op het veld hadden gegooid. Ook werd er vuurwerk afgestoken.

Bekijk ook: Dubbel gevoel bij FC Utrecht na onterecht afgekeurd doelpunt