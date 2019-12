Dood of gladiolen voor Van Dijk en Wijnaldum

De laatste ontbrak afgelopen zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Bournemouth (0-3) vanwege een lichte blessure. Door de rentree van Wijnaldum moet James Milner in Oostenrijk op de bank beginnen.

Liverpool heeft genoeg aan een gelijkspel om te overwinteren in de Champions League. Indien Napoli in de andere poulewedstrijd op eigen veld verliest van het al volledig uitgeschakelde KRC Genk, kan de ploeg van trainer Jürgen Klopp zich ook nog een nederlaag permitteren in Salzburg.

Het eerste duel tussen Liverpool en Salzburg eindigde begin oktober op spectaculaire wijze in 4-3 voor de thuisclub. De bezoekers wisten op Anfield na een snelle achterstand van 3-0 terug te komen tot 3-3, waarna Mohamed Salah alsnog de winnende treffer voor de 'Reds' produceerde.

Napoli heeft tegen Genk eveneens voldoende aan een gelijkspel voor kwalificatie. Aanvaller Hirving Lozano (ex-PSV) heeft een reserverol bij de thuisclub.