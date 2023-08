Femke Bol ’freewheelt’ met blauwe plekken naar halve finales 400 horden

De 23-jarige Amersfoortse is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLauglin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar mondiaal goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld.

Bol liet voor de race al weten dat ze lichamelijk in orde was voor de eerste race op haar favoriete onderdeel. De atlete had alleen wat beurse plekken overgehouden aan haar onfortuinlijke val afgelopen zaterdag in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette.

Reactie Bol

Bol heeft het ’estafettedrama’ op de WK atletiek in Boedapest achter zich gelaten. Ze maakte er na de series van de 400 meter horden bij de WK zelfs al een grapje over met Cathelijn Peeters, die zich net als Bol met succes naar de halve finales had gewerkt. „Ik geef het stokje aan je over”, zei Peeters na haar gesprekje met de pers. „Dank je, ik heb ’m vast. Ik zal mijn best doen niet te vallen”, reageerde Bol.

„Ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben”, zei Bol even later. „Ik heb een jaar heel hard getraind voor dit WK, ik laat door één slecht moment niet mijn hele week verpesten. Ik heb het dus afgesloten.”

Hoewel ze wat blauwe plekken had overgehouden aan de valpartij, was ze fysiek volledig in orde, liet de topfavoriete voor de wereldtitel weten. „Ik voel me goed, heb nergens last van. De eerste horderace op een toernooi is altijd spannend, maar ik voerde mijn race zo uit dat ik energie heb kunnen sparen. Bij horde tien keek ik om me heen en zag ik dat ik ver voor lag.”

Bol kreeg bij het betreden van het stadion een luid applaus van het Hongaarse publiek op de tribunes. „Ik zag wel mensen mij aankijken, maar ik weet niet of dat uit medelijden was of dat ze het gek vonden dat ik meedeed. De sfeer hier is geweldig en mijn ouders zijn er ook. Die klapten denk ik het hardst.”

Tijd om sportief drama te verwerken

Bol was de laatste loper van het kwartet en leek op het goud af te stevenen, maar enkele meters voor de finishlijn verzuurde haar benen zozeer, dat ze zich verstapte en languit ging. Het stokje vloog wel over de meet, maar was uit haar handen. Daardoor werd de race van het Nederlands team ongeldig verklaard.

De teleurstelling was groot en ook de vertwijfeling, want ze snapte gewoon niet dat dit haar kon overkomen. Er was ook relativering. „Soms denken mensen dat ik een machine ben, maar dat is niet zo. Ook ik kan fouten maken, alleen wil je niet dat dit op het hoogste niveau gebeurt.”

Bol nam zondag de tijd om het sportieve drama in haar hoofd te verwerken en het lichaam te laten herstellen. Maandag ging het alweer behoorlijk soepel in de series van de 400 horden, al stelde de tegenstand weinig voor. Viktoria Tkatsjoek, de nummer 2 in haar heat, was met 55,05 meer dan 1,5 seconde langzamer.

Peeters ook verrassend naar halve finales

Cathelijn Peeters heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horden bij de WK atletiek in Boedapest. De 26-jarige atlete uit Vught eindigde als vierde in haar serie in 54,95 seconden, precies de klassering die ze nodig had om een ronde verder te gaan. De halve finales zijn dinsdag. Kemi Adekoya uit Bahrein won de heat in een Aziatische record van 53,56.

Peeters heeft zich dit jaar sterk verbeterd op het onderdeel, waarop Femke Bol de topfavoriet voor de wereldtitel is. Ze scherpte haar persoonlijk record aan tot 54,56 en met die tijd heeft ze ook deelname aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024 afgedwongen. De Brabantse is inmiddels ook een vaste waarde in de ploeg voor de 4x400 meter estafette, ook al liet ze vorig jaar op de WK in Eugene tijdens de wissel met Lieke Klaver het stokje vallen. Er volgde toen diskwalificatie voor de ploeg. Ze nam dit voorjaar revanche op de EK indoor in Istanbul door samen met Klaver, Bol en Eveline Saalberg het goud te winnen op de 4x400 meter.

Seedo

N’ketia Seedo komt in actie in de halve finales van de 100 meter. Ze plaatste zich door in de series een persoonlijk record van 11,11 seconden te lopen. Een finaleplaats is wellicht nog te hoog gegrepen voor de 20-jarige Utrechtse, want ze neemt het op tegen wereldsterren als Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sha’Carri Richardson en Shericka Jackson. De finale van de 100 meter vormt het sluitstuk van de derde dag van het WK.

Klaver

Lieke Klaver loopt in de halve finales van de 400 meter. Het is de afstand waarop ze vorig jaar bij de WK in Eugene als vierde eindigde en dit voorjaar zilver won op de EK indoor. Klaver brak dit jaar ook voor het eerst door de magische grens van 50 seconden (49,81).

Nederlanders in actie