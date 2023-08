Femke Bol met beurse plekken op 400 horden bij WK atletiek

N'ketia Seedo komt in actie in de halve finales van de 100 meter. Ze plaatste zich door in de series een persoonlijk record van 11,11 seconden te lopen. Een finaleplaats is wellicht nog te hoog gegrepen voor de 20-jarige Utrechtse, want ze neemt het op tegen wereldsterren als Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sha'Carri Richardson en Shericka Jackson. De finale van de 100 meter vormt het sluitstuk van de derde dag van het WK.

Lieke Klaver loopt in de halve finales van de 400 meter. Het is de afstand waarop ze vorig jaar bij de WK in Eugene als vierde eindigde en dit voorjaar zilver won op de EK indoor. Klaver brak dit jaar ook voor het eerst door de magische grens van 50 seconden (49,81).

Nederlanders in actie