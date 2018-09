Olympisch kampioene Wevers lijkt WK-finale balk te missen

Wevers kwam tot een tegenvallende score van 12,733. Daarmee staat ze voorlopig vijfde, maar er komt nog een aantal sterke turnsters in actie. Eythora Thorsdottir deed het net iets beter: 12,833, de vierde score. De beste acht turnsters plaatsen zich voor de finale.

Wevers tekende protest aan tegen de hoogte van haar D-score, de moeilijkheidsgraad van haar oefening. Die werd door de jury bepaald op 5,0. Het protest werd afgewezen. Op brug, het enige andere toestel waarop ze uitkomt, kwam ze tot 13,800, voorlopig de zevende score.

Op vloer staat Thorsdottir achtste, waardoor ze haar nieuwe oefening vrijwel zeker niet beloond ziet met een finaleplaats. Lof was er op Twitter van de Amerikaanse turngrootheid Nastia Liukin: 'je bent geweldig, Eythora', schreef de olympisch meerkampkampioene van 2008.

Tisha Volleman is voorlopig vijfde op sprong. Over twee sprongen kwam ze tot een gemiddelde score van 14,183.

Er wordt in Montreal nog tot 21.00 uur (03.00 uur Nederlandse tijd) geturnd. Mogelijk is pas dan duidelijk of er voor de Nederlandse turnsters nog finaleplaatsen inzitten.