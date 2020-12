Trainer Southampton coacht elftal vanuit huis: ’Vreselijk’

De Oostenrijker zit in quarantaine vanwege een positieve test in zijn huishouden en stuurde zijn elftal dinsdagavond zodoende via een videoverbinding vanuit huis aan. Het werd 0-0 tegen West Ham United.

„Het was vreselijk, erg moeilijk. Voor de wedstrijd was het nog wel goed. We hadden eindelijk een manier gevonden om de spelers te instrueren; ik deed de bijeenkomsten, ik sprak ze toe in de kleedkamer en legde uit wat ik wilde. En ik sprak ook met ze in de rust”, aldus Hasenhüttl.

Overal pijn

„Het moeilijke was echter dat ik geen live beelden zag. Je hoort wel stemmen, maar je hebt er geen beeld bij. Dat maakte het erg moeilijk. Al met al werkte het best goed, maar mijn houding was niet erg gezond. Ik heb overal pijn omdat ik op mijn knieën voor de televisie zat.”

Hasenhüttl is de derde trainer die zijn ploeg vanuit huis aanstuurde. Eerder deden David Moyes van West Ham en Scott Parker van Fulham dat al.

Southampton staat negende met 26 punten uit zestien duels. Maandag is Liverpool de tegenstander in Southampton.