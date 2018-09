Mogelijk WK in 3 Zuid-Amerikaanse landen

De president van Paraguay, Horacio Cartes, liet eind augustus al weten dat het land zich wilde aansluiten bij een mogelijk bid voor 2030 van Argentinië en Uruguay.

Een titelstrijd in Zuid-Amerika zou precies honderd jaar na het eerste WK voetbal plaatsvinden. Dat WK werd in 1930 eveneens in Uruguay georganiseerd, waarbij het gastland Argentinië in de finale versloeg. Voor de organisatie van het WK van 2030 hebben ook Engeland en China interesse getoond.