Spanning bij Duivels naar kookpunt: Martinez beschuldigt pers van 'fake news'

DOHA - Het is erop of eronder voor de Rode Duivels donderdag (16.00 uur) tegen Kroatië. De Belgische nationale ploeg heeft een overwinning nodig om niet voor het eerst sinds EURO 2000 al in de groepsfase van een groot toernooi te sneuvelen. De boel is door meerdere perspublicaties flink op scherp gezet bij de Belgen. Bondscoach Roberto Martinez meent zelfs een heus complot te kunnen ontwaren, terwijl de spelersgroep bij elkaar heeft gezeten om de kou uit de lucht te halen.