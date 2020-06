Eerste transferperiode in coronatijd wordt ’huren en ruilen’

„Clubs die een beetje financiële middelen hebben, zullen hun selectie zo snel mogelijk op orde willen hebben. Maar er zullen ook zat clubs zijn die de hand op de knip houden, als daar nog iets in zit. Die zullen wachten, veel minder geld bieden en pas op het laatste momenten contracten afsluiten”, voorspelt de 42-jarige Levchenko, zelf oud-profvoetballer van onder meer Vitesse, Sparta en FC Groningen. „Selecties worden kleiner, zeker in de eerste divisie waar sommige clubs moeten vechten voor iedere cent. Daar zie je al een tijdje dat er steeds meer semiprofs komen.”

Onzekerheid

Vorig jaar leverde de zomerse transferperiode een record op in Nederland. De KNVB kreeg toen maar liefst 670 overschrijvingen binnen. Als gevolg van de coronacrisis zijn heel wat clubs, vooral in de eerste divisie, in financiële problemen gekomen. Het is afwachten wanneer er in Nederland weer in volle stadions gespeeld mag worden. Al die onzekerheid zal volgens Levchenko weerslag hebben op de komende transferperiode.

„De clubs gaan ook in deze periode handelen, zonder meer, maar het zal gaan om andere bedragen dan voorheen. Ik verwacht minder gekke uitgaven en denk dat er veel spelers geruild of gehuurd gaan worden. Ik hoop toch vooral dat clubs echt gaan selecteren op specifieke kwaliteiten van een speler en niet op kwantiteit. Dus stel dat een club de filosofie heeft dat het graag met buitenspelers wil spelen, kijk dan daadwerkelijk heel goed of er buitenspelers zijn die je kan gebruiken. Dus niet met geld smijten voor een paar breedteaankopen, maar gericht naar versterkingen zoeken.”

Werkeloze voetballers

Het zou Levchenko niet verbazen als de spelersvakbond aanzienlijk meer aanmeldingen dan voorheen krijgt voor het zogeheten VVCS-team. Werkeloze profs kunnen daarin onder leiding van trainer John van Loen hun conditie op peil houden en zich tijdens oefenwedstrijden in de kijker spelen. „We proberen die spelers te helpen door ze te faciliteren. We hoeven ze niet te motiveren als ze bij ons komen, want ze spelen voor hun toekomst. Misschien kunnen we dit jaar wel twee teams gaan formeren, want ik denk dat er veel meer spelers zonder contract op de markt komen.”