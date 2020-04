’Ajax werd al een beetje zenuwachtig’

Carel Eiting na het verlies van Ajax, begin maart, tegen AZ. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Niemand kon verrast zijn over het regeringsbesluit, dat het betaald voetbal er in Nederland uit ligt tot 1 september, maar nu het zover is, is het toch even slikken voor de voetballiefhebbers. Zeker voor de supporters van AZ, dat volop kansen had op de derde landstitel in de clubhistorie. Maar ook voor de fans van Feyenoord, die na een geweldige comeback dit seizoen onder leiding van good old Dick Advocaat stiekem een beetje droomden over een dubbel.