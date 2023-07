Oranje Leeuwinnen blijven fit in laatste oefenduel voor WK, uitslag blijft geheim

„Het doel van de wedstrijd was om alle speelsters minuten te laten maken onder weerstand. Dat is gelukt”, laat de voetbalbond weten. De selectie van bondscoach Andries Jonker is nu nog in Sydney voor de WK-voorbereiding en vliegt komende week naar Nieuw-Zeeland. Daar staat volgende week zondag de eerste groepswedstrijd tegen Portugal op het programma.

Oranje oefende in de voorbereiding in Nederland verder tegen jeugdteams, zoals de jongens van De Volewijckers onder 18 (2-1-winst). De uitzwaaiwedstrijd tegen België was de enige officiële interland. Die won Oranje begin deze maand in Kerkrade met 5-0.