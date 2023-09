Henk Grol: ’Ik ben volkomen doorgedraaid door de extreme stress’

Oud-judoka vertelt hoe ’de duivel in zijn hoofd’ hem jarenlang in wurggreep hield

Twee jaar nadat hij afzwaaide als topsporter, blikt Henk Grol (38) nog één keer gedetailleerd terug op zijn bewogen judocarrière. De kwajongen uit Veendam groeide uit tot een van de beste judoka’s ter wereld, maar het felbegeerde goud op de Olympische Spelen of WK bleef uit. In zijn boek FOCUS beschrijft hij op indrukwekkende wijze hoe de duivel in zijn hoofd tot deze leemte op zijn erelijst heeft geleid. „Dit boek is goed voor de verwerking geweest. Ik vond het heftig om allemaal weer op te rakelen, want ik heb alles heel intens beleefd. Nu heb ik mijn judo-hoofdstuk écht afgesloten”, zegt de openhartige Grol, die toestemming heeft gegeven voor onderstaande voorpublicatie.