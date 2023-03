Rel rond Gary Lineker gaat door: BBC neemt zaterdag geen interviews af in Premier League

Kopieer naar clipboard

Gary Lineker Ⓒ ANP/HH

LONDEN - De BBC heeft de Engelse voetbalclubs die zaterdag in actie komen in de Premier League geïnformeerd dat de omroep geen interviewverzoeken gaat indienen. Dat besluit is onder meer genomen omdat het programma Match of the Day zaterdagavond louter uit samenvattingen zal bestaan in verband met de ophef die is ontstaan omtrent Gary Lineker.