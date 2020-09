’We willen niet eindigen zoals Jumbo-Visma in de Tour de France’

Tom Dumoulin en Wout van Aert treffen elkaar tijdens een training voor de tijdrit van de WK. Ⓒ HH/ANP

Bologna - Acht Belgen staan zondagochtend aan de start van de koers die beslist over wie het volgende jaar de regenboogtrui mag dragen. Simpel gesteld is het achttal onder te verdelen in twee werkmieren, twee piloten, drie schaduwkopmannen waar weinigen mee op pad willen en één uitgesproken favoriet, Wout van Aert, nu al vice-wereldkampioen tijdrijden. Maar hoe wordt hij, of een andere Belg, zondag wereldkampioen?