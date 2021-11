Dít zijn de plannen van Arjen Robben na zijn carrière

Voetbal

Vitesse wint ondanks blunderende doelman van FC Utrecht

FC Utrecht zou dit seizoen graag het kunststukje van Vitesse van vorig seizoen herhalen, maar de Arnhemmers geven hun status als ‘best of the rest’ niet zomaar prijs, bleek bij het onderlinge duel in Gelredome. Vitesse versloeg FC Utrecht met 2-1 en is de rivaal in de strijd om Europees voetbal tot ...