Dutch Masters gaat eind april toch door

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Degradatie van Peruaanse club Alianza Lima teruggedraaid

11.29 uur: De Peruaanse bond heeft de degradatie van topclub Alianza Lima uit de hoogste afdeling teruggedraaid. De 23-voudig kampioen van Peru degradeerde eind vorig jaar. Alianza Lima legde zich daar echter niet bij neer en vocht die degradatie aan via de juridische weg.

De club uit de hoofdstad van Peru eindigde op de ranglijst net onder FC Carlos Stein, dat een boete kreeg van de bond omdat het de salarissen van de spelers niet op tijd had betaald. Alianza Lima wees de bond echter op de competitieregels, waarin staat dat in zo’n geval puntenaftrek volgt. De invloedrijke grootmacht in Peru stapte naar het internationaal sporttribunaal CAS, die deze week bepaalde dat de Peruaanse bond in plaats van een boete twee punten aftrek moet geven aan FC Carlos Stein. Door die straf komt Carlos Stein op de ranglijst van 2020 onder Alianza Lima uit.

De Peruaanse bond meldde dat Alianza Lima nu mag terugkeren op het hoogste niveau. Vorige week ging het nieuwe seizoen al van start. Sommige clubs speelden al twee wedstrijden. Carlos Stein, dat bij de start van de competitie een punt pakte, degradeert nu alsnog.

Paardensport: Dutch Masters kan eind april toch doorgaan

10.44 uur: Het prestigieuze evenement Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant, wordt dit jaar mogelijk toch gehouden. De organisatie hoopt dat het evenement eind april alsnog kan doorgaan in de Brabanthallen in Den Bosch. De Dutch Masters zou eigenlijk vorige weekeinde zijn, maar begin maart besloot de internationale federatie FEI alle evenementen tot eind maart te schrappen vanwege een uitbraak van het zeer besmettelijke paardenvirus.

„De Dutch Masters zal, onder voorbehoud dat de uitbraak van het rhinopneumonie-virus zich niet verder verspreidt, zonder publiek worden gehouden van vrijdag 23 tot en met zondag 25 april in de Brabanthallen”, meldt de organisatie zaterdag. „De organisatie zal de komende weken alle ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. De prioriteit zal onder alle omstandigheden de veiligheid van zowel de deelnemers als de paarden zijn.”

Voetbal: Van den Brom laat Genk-doelman teruggaan naar Australië

09.39 uur: John van den Brom heeft bij Racing Genk afscheid genomen van doelman Danny Vukovic. De Australiër gaat terug naar eigen land, om bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn. De bijna 36-jarige Vukovic speelde sinds 2017 voor Genk.

De Australiër was lang de nummer 1 onder de lat, maar heeft zijn basisplaats moeten afstaan aan de pas 19-jarige Maarten Vandevoordt. Racing Genk besloot daarom niet dwars te gaan liggen toen Vukovic met het verzoek kwam om te mogen terugkeren naar zijn gezin.

„Zijn prestaties en zijn warme, sympathieke persoonlijkheid maakten hem ook tot een publiekslieveling”, aldus Racing Genk in een afscheidsboodschap op de website. „Een soort knuffelbeer die graag tijd nam voor de supporters, maar dan wel een knuffelbeer met een ijzersterk karakter. Een voorbeeldprof die ook elk partijtje op training absoluut wil winnen.”

Vukovic veroverde in 2019 met Genk de Belgische titel en de Supercup. De Australische international liep daarna een zware achillespeesblessure op, die hem bijna een jaar aan de kant hield. Hij speelde 122 officiële duels voor Genk.

Basketbal: Utah Jazz verstevigt koppositie in NBA

09.26 uur: Utah Jazz heeft de koppositie in de NBA verstevigd. De nummer 1 in de westelijke divisie boekte tegen Toronto Raptors de dertigste zege van het seizoen: 115-112. Donovan Mitchell maakte 31 punten voor Utah Jazz, zijn ploeggenoot Rudy Gobert blonk onder het bord uit met 16 rebounds.

Voor Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, betekende het al de zevende nederlaag op rij. De Canadese ploeg staat in de oostelijke divisie op de elfde plaats. Vanwege de coronapandemie en de reisrestricties in Noord-Amerika spelen de Raptors hun thuiswedstrijden niet in Toronto, maar in de Amerikaanse stad Tampa.

Utah Jazz was in de eerste maanden van het seizoen amper te verslaan, maar de laatste weken draait de ploeg uit Salt Lake City stroef. Van de zes voorgaande wedstrijden verloor Utah Jazz er vier. Titelhouder Los Angeles Lakers heeft nu nog maar twee overwinningen minder dan de koploper.

Brooklyn Nets verloor na zes overwinningen op rij met 121-113 bij Orlando Magic. De 43 punten van Kyrie Irving waren niet genoeg voor de Nets, die veertien van hun voorgaande vijftien wedstrijden hadden gewonnen. Aaron Gordon maakte 38 punten bij de thuisclub.