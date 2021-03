Sport Kort: Jerdy Schouten helpt Bologna winnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badminton: Caljouw niet naar finale All England

19.12 uur: Het is badmintonner Mark Caljouw niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de All England. De als zesde geplaatste Lee Zii Jia uit Maleisië was hem bij de laatste vier met 21-13 en 21-17 de baas. De partij duurde 44 minuten.

In de tweede game stond Caljouw (26) met 15-14 voor, maar hij verloor zes punten op een rij. Hij kwam daardoor met 20-15 achter. Caljouw werkte nog twee wedstrijdpunten weg, maar op het derde matchpoint was het alsnog raak.

Eerder op de dag slaagden Selena Piek en Cheryl Seinen er ook niet in om de eindstrijd van het vrouwendubbelspel te bereiken. Ze verloren in twee games van de Japanse combinatie Yuki Fukushima en Sayaka Hirota. Piek en Seinen konden de nummers 1 van de plaatsingslijst een game aardig bijhouden, maar in de tweede game ging het hard: 21-17 en 21-7. Piek en Seinen gaven in de eerste game een voorsprong van 10-5 uit handen. Ze verloren acht punten op een rij.

Voetbal: Jerdy Schouten draagt met doelpunt bij aan zege van Bologna

18.09 uur: Jerdy Schouten heeft met een doelpunt bijgedragen aan een uitzege van Bologna op Crotone (2-3). De oud-middenvelder van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior maakte het tweede doelpunt van de middenmoter in de Serie A.

Mitchell Dijks had net als Schouten een basisplaats bij Bologna. Hij kreeg een gele kaart. De scheidsrechter trok maar liefst elf gele kaarten, waarvan zeven voor een speler van Bologna. Crotone blijft de hekkensluiter van de Serie A.

Tennis: Karatsev pakt in Dubai zijn eerste ATP-titel

17.36 uur: De Russische tennisser Aslan Karatsev heeft zijn goede start van het seizoen bekroond met zijn eerste ATP-titel. De nummer 42 van de wereld pakte de titel in Dubai door in de finale de Zuid-Afrikaanse qualifier Lloyd Harris met 6-3 6-2 te verslaan.

Na ruim vijf kwartier verzilverde Karatsev, toegelaten op basis van een wildcard, zijn eerste wedstrijdpunt met een smash vanuit het achterveld.

De 27-jarige Karatsev baarde vorige maand opzien door op de Australian Open door te dringen tot de halve finales. Hij maakte in Melbourne zijn debuut op een grandslamtoernooi.

Karatsev is de opvolger van Novak Djokovic, die dit jaar niet meedeed in Dubai. Roger Federer gaf na zijn terugkeer in Doha de voorkeur aan een trainingsperiode en Rafael Nadal legde het aanbod van een wildcard naast zich neer.

Door zijn zege maakt Karatsev vanaf maandag deel uit van de mondiale top 30.

Snowboarden: De Blois eindigt wereldbekerseizoen als vierde

17.26 uur: Snowboarder Glenn de Blois is het wereldbekerseizoen in de snowboardcross als vierde geëindigd. Bij de seizoensafsluiter in het Zwitserse Veysonnaz eindigde hij als dertiende.

Door zijn bijrol moest De Blois de derde plek in het eindklassement aan de Fransman Merlin Surget laten. Surget eindigde met 5 punten meer; 252 om 247. De Canadees Eliot Grondin werd tweede, de eindzege was voor de Zwitser Alessandro Hämmerle. De winnaar was in eigen land bij de laatste wedstrijd een klasse apart.

De 25-jarige De Blois zorgde eind januari in Italië voor een primeur door als eerste Nederlander een wereldbekerwedstrijd te winnen op het olympische onderdeel cross. De Blois plaatste zich daarmee ook direct voor de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Peking. Bij het WK van afgelopen maand in Zweden bleef hij steken in de kwartfinales.

Voetbal: Portugal begint WK-kwalificatiereeks zonder keeper Rui Patricio

16.29 uur: Portugal moet het tijdens de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden zonder de eerste doelman Rui Patricio stellen. De 33-jarige keeper van Wolverhampton Wanderers liep maandag in het duel met Liverpool een hoofdblessure op.

„De speler is niet voldoende hersteld van de blessure die hij heeft opgelopen in dienst van Wolverhampton Wanderers en zal zijn herstel in Engeland voortzetten”, meldt de Portugese voetbalbond. Patricio werd in de slotfase van het duel met Liverpool hard geraakt door de knie van zijn ploeggenoot Conor Coady. De keeper werd per brancard afgevoerd.

De plek van Patricio in de Portugese selectie wordt overgenomen door José Sa, die onder contract staat bij het Griekse Olympiakos. Portugal neemt het bij de start van de WK-kwalificatie op tegen achtereenvolgens Azerbeidzjan, Servië en Luxemburg.

Voetbal: Bayern München laat Lewandowski met Polen naar Engeland gaan

16.25 uur: Bayern München heeft de Poolse voetbalbond toestemming gegeven om Robert Lewandowski mee te nemen naar Engeland voor de WK-kwalificatiewedstrijd op 31 maart. Vanwege de coronaregels en de reisrestricties moeten Lewandowski en zijn landgenoot Krzysztof Piatek, de spits van de Duitse club Hertha BSC, eigenlijk bij terugkeer voor tien dagen in quarantaine na bezoek aan Groot-Brittannië. Daar wordt nu op overheidsniveau over gepraat.

Volgens de Poolse bond hebben Bayern München en Hertha BSC inmiddels toestemming gegeven aan Lewandowski en Piatek om met de nationale ploeg mee te gaan naar Engeland. Polen start de WK-kwalificatie woensdag in Boedapest tegen Hongarije en ontvangt drie dagen later Andorra in Warschau. De uitwedstrijd tegen Engeland is op 31 maart op Wembley. De Poolse topschutter Lewandowski speelt met Bayern München drie dagen later de topper in de Bundesliga tegen RB Leipzig.

De nieuwe bondscoach van Polen, Paulo Sousa, kan bij de start van de WK-kwalificatie ook beschikken over Arek Milik. De aanvaller speelt op huurbasis bij Olympique Marseille. De Franse overheid had in eerste instantie bepaald dat voetballers voorlopig niet buiten de Europese Unie mogen komen, maar besloot zaterdag een uitzondering te maken. Daardoor kan Memphis Depay (Lyon) ook met Oranje mee naar Turkije en Gibraltar.

Voetbal: Rangnick slaat aanbod Schalke 04 af en lonkt naar ’Mannschaft’

15.45 uur: Ralf Rangnick heeft het aanbod afgeslagen om als technisch directeur terug te keren bij Schalke 04. De Duitse voetbalclub, die onderaan staat in de Bundesliga en afkoerst op degradatie, wilde de 62-jarige Rangnick graag aanstellen als opvolger van Jochen Schneider. De Duitser is echter ook in beeld om na het EK van komende zomer Joachim Löw op te volgen als bondscoach.

„Ik had graag meegewerkt om Schalke te helpen op de moeilijke weg terug naar de sterke club die het was”, staat in een verklaring die Rangnick via zijn management gaf. „Helaas kan ik de sportieve verantwoordelijkheid bij ’S04’ momenteel niet op me nemen vanwege de vele onzekerheden binnen de club.”

Rangnick was tussen 2004 en eind 2005 en in 2011 trainer van Schalke 04. Veel invloedrijke sponsoren en supporters van Schalke zagen in hem de ideale man om de gevallen topclub weer overeind te helpen. De mogelijkheid om bondscoach te worden, heeft Rangnick mogelijk doen besluiten om het aanbod af te slaan. Volgens zijn adviseur Marc Kosicke ziet Rangnick het wel zitten om Löw op te volgen. „Hij is begin 60 en topfit, het zou de kroon op zijn carrière zijn”, zei Kosicke onlangs.

Golf: Joost Luiten na sterke ronde naast Van Meijel in Kenia

15.47 uur: Joost Luiten is op het Kenia Open door een sterke ronde op gelijke hoogte gekomen met Lars van Meijel. Luiten noteerde op de derde dag in Nairobi een score van -4 (67 slagen) en gaat de slotdag net als zijn landgenoot in met een score van zeven slagen onder par.

De 35-jarige Luiten sloeg in de derde ronde vijf birdies en slechts één bogey. Van Meijel kwam zelfs tot zes birdies, maar stelde daar twee bogeys en zelfs een double bogey, oftewel twee slagen boven het baangemiddelde, tegenover. Luiten en Van Meijel staan gedeeld 28e. Darius van Driel staat over drie dagen met -2 op de 66e plek.

De leiding is in handen van Zuid-Afrikaan Justin Harding, die op -16 staat. Hij heeft twee slagen voorsprong op onder anderen de Amerikaan Johannes Veerman, die indruk maakte met een score van 62, oftewel negen slagen onder het baangemiddelde. Het betekende een baanrecord. Veerman sloeg negen birdies.

Voetbal: Neymar terug bij Paris Saint-Germain voor topper tegen Lyon

15.45 uur: De Braziliaanse aanvaller Neymar keert voor de topper tegen Olympique Lyon terug in de selectie van Paris Saint-Germain. De duurste voetballer ter wereld stond ruim een maand aan de kant vanwege een dijbeenblessure. Neymar miste onder meer de duels met zijn oude club FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League.

Zonder de 29-jarige Braziliaan wist PSG de ploeg van trainer Ronald Koeman over twee wedstrijden met 5-2 uit te schakelen, vooral dankzij Kylian Mbappé, die vier doelpunten maakte. De Franse kampioen staat in eigen land op de tweede plaats met 60 punten, evenveel als Lyon. Ze hebben 3 punten achterstand op koploper Lille, dat zondag Nîmes ontvangt. Om 21.00 uur staat dan in Lyon de topper tussen de nummers 2 en 3 van de ranglijst op het programma.

Trainer Mauricio Pochettino van PSG kan vanwege blessures geen beroep doen op Mauro Icardi, Juan Bernat, Pablo Sarabia en Thilo Kehrer. De club uit Parijs won midweeks in de Franse beker met 3-0 van Lille.

Voetbal: Trainer Bosz zonder besmette Diaby bij Bayer Leverkusen

15.05 uur: Trainer Peter Bosz van Bayer Leverkusen heeft in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC binnen zijn selectie te maken met een coronabesmetting. De Franse aanvaller Moussa Diaby testte vrijdag positief. De 21-jarige jeugdinternational, een vaste waarde onder Bosz, is direct thuis in isolatie gegaan.

Alle overige spelers en de stafleden van Leverkusen testten allemaal negatief. De ploeg van Bosz neemt het zondag in Berlijn op tegen Hertha. Leverkusen is na de winterstop weggezakt naar de zesde plaats in de Bundesliga. Vorige week verloor Bosz met zijn ploeg in eigen stadion van Arminia Bielefeld (1-2).

Diaby speelde dit seizoen 24 wedstrijden in de Duitse voetbalcompetitie en maakte daarin drie doelpunten.

Hockeytopper SCHC - Den Bosch verplaatst vanwege coronagevallen

14:50 uur: De topper in de hoofdklasse bij de hockeysters tussen SCHC en Den Bosch gaat zondag niet door vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie van SCHC. Een aantal hockeysters heeft positief getest, anderen zitten uit voorzorg in quarantaine.

Aangezien SCHC minimaal zes speelsters mist, heeft hockeybond KNHB op verzoek van de club uit Bilthoven de wedstrijd verplaatst naar donderdag 22 april. Zonder heel wat vaste krachten moest SCHC vrijdagavond tegen Hurley de eerste nederlaag van het seizoen incasseren (0-2).

Den Bosch gaat na twaalf wedstrijden aan kop in de hoofdklasse. SCHC staat op de derde plaats met 4 punten minder. Omdat beide teams een druk competitieprogramma hebben en Den Bosch begin april meedoet aan de finaleronde van de Euro Hockey League, kan het duel pas over een maand worden ingehaald.

Het is de eerste wedstrijd in de hoofdklasse die sinds de hervatting van het seizoen, begin dit jaar, uitgesteld moet worden vanwege een groot aantal coronagevallen binnen een ploeg. Aan het begin van het seizoen in september gebeurde dat ook een keer.

Skiën: Slowaakse Vlhova wint voor het eerst de wereldbeker

14.22 uur: De Slowaakse skiester Petra Vlhova heeft voor het eerst de wereldbeker gewonnen. De 25-jarige Vlhova stelde haar eindzege in het algemene klassement veilig bij de wereldbekerfinale in Lenzerheide. Een zesde plaats op de slalom volstond voor de Slowaakse om de grote kristallen bol in ontvangst te mogen nemen.

De zege op de Zwitserse piste ging naar wereldkampioene Katharina Liensberger uit Oostenrijk, die de Amerikaanse Mikaela Shiffrin aftroefde. De 23-jarige Liensberger bleef Shiffrin na twee runs 0,34 seconde voor en boekte haar tweede wereldbekerzege op rij op de slalom, na haar primeur van vorige week in het Zweedse Are. Het leverde de Oostenrijkse de eindzege op in het wereldbekerklassement op de slalom.

Michelle Gisin uit Zwitserland eindigde in de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen als derde op 0,71. Vlhova gaf 1,31 seconde toe op Liensberger. De zesde plaats was genoeg om in het algemeen klassement een onoverbrugbare voorsprong van 136 punten op de afwezige Lara Gut-Behrami te nemen. De Slowaakse veroverde vorig jaar een kleine kristallen bol, als winnares van het slalomklassement in de wereldbeker.

Skiën: Grote en kleine kristallen bol voor Fransman Pinturault

13.33 uur: De Fransman Alexis Pinturault heeft de wereldbeker gewonnen. Op zijn 30e verjaardag schreef Pinturault bij de wereldbekerfinale in Lenzerheide de reuzenslalom op zijn naam en veroverde daardoor twee kristallen bollen: een kleine als winnaar van het wereldbekerklassement op de reuzenslalom en een grote als winnaar van de algemene wereldbeker.

„Ik heb hier al die jaren zo hard voor gewerkt”, zei Pinturault. „Eindelijk betaalt zich dat uit. Om hier met een kristallen bol te staan, twee zelfs, is ongelooflijk. Ik was hier al heel wat jaren naar op zoek.”

Pinturault, die drie olympische medailles op zak heeft, is de eerste Franse winnaar van de algemene wereldbeker sinds Luc Alphand in 1997. Zondag is de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, de slalom. Met 1200 punten in het wereldbekerklassement heeft Pinturault een onoverbrugbare voorsprong van 107 punten op de nummers 2, Marco Odermatt uit Zwitserland.

Voetbal: Degradatie van Peruaanse club Alianza Lima teruggedraaid

11.29 uur: De Peruaanse bond heeft de degradatie van topclub Alianza Lima uit de hoogste afdeling teruggedraaid. De 23-voudig kampioen van Peru degradeerde eind vorig jaar. Alianza Lima legde zich daar echter niet bij neer en vocht die degradatie aan via de juridische weg.

De club uit de hoofdstad van Peru eindigde op de ranglijst net onder FC Carlos Stein, dat een boete kreeg van de bond omdat het de salarissen van de spelers niet op tijd had betaald. Alianza Lima wees de bond echter op de competitieregels, waarin staat dat in zo’n geval puntenaftrek volgt. De invloedrijke grootmacht in Peru stapte naar het internationaal sporttribunaal CAS, die deze week bepaalde dat de Peruaanse bond in plaats van een boete twee punten aftrek moet geven aan FC Carlos Stein. Door die straf komt Carlos Stein op de ranglijst van 2020 onder Alianza Lima uit.

De Peruaanse bond meldde dat Alianza Lima nu mag terugkeren op het hoogste niveau. Vorige week ging het nieuwe seizoen al van start. Sommige clubs speelden al twee wedstrijden. Carlos Stein, dat bij de start van de competitie een punt pakte, degradeert nu alsnog.

Paardensport: Dutch Masters kan eind april toch doorgaan

10.44 uur: Het prestigieuze evenement Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant, wordt dit jaar mogelijk toch gehouden. De organisatie hoopt dat het evenement eind april alsnog kan doorgaan in de Brabanthallen in Den Bosch. De Dutch Masters zou eigenlijk vorige weekeinde zijn, maar begin maart besloot de internationale federatie FEI alle evenementen tot eind maart te schrappen vanwege een uitbraak van het zeer besmettelijke paardenvirus.

„De Dutch Masters zal, onder voorbehoud dat de uitbraak van het rhinopneumonie-virus zich niet verder verspreidt, zonder publiek worden gehouden van vrijdag 23 tot en met zondag 25 april in de Brabanthallen”, meldt de organisatie zaterdag. „De organisatie zal de komende weken alle ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. De prioriteit zal onder alle omstandigheden de veiligheid van zowel de deelnemers als de paarden zijn.”

Voetbal: Van den Brom laat Genk-doelman teruggaan naar Australië

09.39 uur: John van den Brom heeft bij Racing Genk afscheid genomen van doelman Danny Vukovic. De Australiër gaat terug naar eigen land, om bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn. De bijna 36-jarige Vukovic speelde sinds 2017 voor Genk.

De Australiër was lang de nummer 1 onder de lat, maar heeft zijn basisplaats moeten afstaan aan de pas 19-jarige Maarten Vandevoordt. Racing Genk besloot daarom niet dwars te gaan liggen toen Vukovic met het verzoek kwam om te mogen terugkeren naar zijn gezin.

„Zijn prestaties en zijn warme, sympathieke persoonlijkheid maakten hem ook tot een publiekslieveling”, aldus Racing Genk in een afscheidsboodschap op de website. „Een soort knuffelbeer die graag tijd nam voor de supporters, maar dan wel een knuffelbeer met een ijzersterk karakter. Een voorbeeldprof die ook elk partijtje op training absoluut wil winnen.”

Vukovic veroverde in 2019 met Genk de Belgische titel en de Supercup. De Australische international liep daarna een zware achillespeesblessure op, die hem bijna een jaar aan de kant hield. Hij speelde 122 officiële duels voor Genk.

Basketbal: Utah Jazz verstevigt koppositie in NBA

09.26 uur: Utah Jazz heeft de koppositie in de NBA verstevigd. De nummer 1 in de westelijke divisie boekte tegen Toronto Raptors de dertigste zege van het seizoen: 115-112. Donovan Mitchell maakte 31 punten voor Utah Jazz, zijn ploeggenoot Rudy Gobert blonk onder het bord uit met 16 rebounds.

Voor Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, betekende het al de zevende nederlaag op rij. De Canadese ploeg staat in de oostelijke divisie op de elfde plaats. Vanwege de coronapandemie en de reisrestricties in Noord-Amerika spelen de Raptors hun thuiswedstrijden niet in Toronto, maar in de Amerikaanse stad Tampa.

Utah Jazz was in de eerste maanden van het seizoen amper te verslaan, maar de laatste weken draait de ploeg uit Salt Lake City stroef. Van de zes voorgaande wedstrijden verloor Utah Jazz er vier. Titelhouder Los Angeles Lakers heeft nu nog maar twee overwinningen minder dan de koploper.

Brooklyn Nets verloor na zes overwinningen op rij met 121-113 bij Orlando Magic. De 43 punten van Kyrie Irving waren niet genoeg voor de Nets, die veertien van hun voorgaande vijftien wedstrijden hadden gewonnen. Aaron Gordon maakte 38 punten bij de thuisclub.