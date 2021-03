Zverev treft Tsitsipas in finale Acapulco

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Zverev in finale Acapulco tegen Tsitsipas

08.31 uur: De finale van het ATP-toernooi in Acapulco gaat tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev. De Griekse nummer 5 van de wereldranglijst maakte in de halve finale een einde aan de zegereeks van de Italiaanse qualifier Lorenzo Musetti: 6-1 6-3. Zverev, zevende op de mondiale ranking, won op het Mexicaanse hardcourt het Duitse onderonsje met Dominik Köpfer: 6-4 7-6 (5).

Aan het begin van de tweede set voelden de tennissers en het publiek trillingen, veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 5,7. Het epicentrum daarvan lag op zo’n 60 kilometer van Acapulco. „Je zag de verlichting op de baan trillen, het publiek voelde het waarschijnlijk meer dan wij”, zei Zverev. „Wij renden op dat moment over de baan, want het spel was bezig gedurende die aardbeving. We hebben er niet veel last van gehad. Ik weet dat zoiets hier in Acapulco soms gebeurt.”

Het betreffende punt ging naar Zverev, die twee jaar geleden ook al de finale haalde in de Mexicaanse stad.