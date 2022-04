Tennisster Andreescu wilde stoppen, maar maakt toch rentree: ’Ging heel slecht’

De Canadese, afgezakt naar de 121e plek op de wereldranglijst, komt op het Duitse gravel voor het eerst sinds vorig jaar oktober weer in actie. „Ik ga heel eerlijk zijn, ik wilde stoppen met deze sport”, zegt Andreescu op de website van de WTA. „Het ging echt heel slecht met me. Het was een opeenstapeling van alles wat de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd.”

Andreescu verbaasde de tenniswereld in 2019 door eerst de prestigieuze toernooien van Indian Wells en Toronto te winnen en daarna ook de US Open. De tiener versloeg de Amerikaanse superster Serena Williams in de finale en bereikte de vierde plaats op de wereldranglijst. Daarna kreeg Andreescu echter te maken met blessures, druk en mentale problemen.

"Als ik verloor, dan haatte ik mezelf, als ik won, dan hield ik van mezelf"

„Ik identificeerde mezelf te veel met mijn resultaten. Als ik verloor, dan haatte ik mezelf. Als ik won, dan hield ik van mezelf. Al kon ik ook dan hard zijn voor mezelf, omdat ik niet blij was met een bepaalde game in de partij”, aldus Andreescu. „Ik was heel kritisch op mezelf en dat was erg ongezond. De mensen om me heen zeiden wel dat ik dit en dat moest doen, maar het kwam niet echt binnen. Ik zat in mijn eigen wereld.”

De Canadese nam een pauze om afstand te nemen van haar sport en een ’normaal’ leven te leiden. Ze ging ook in retraite in Costa Rica, om aan haar mentale welzijn te werken. „Ik zat in mijn eigen ’bubbel’ met meditaties, yoga en al die hippie-dingen waar ik van hou. Ik neem alles wat ik heb geleerd mee bij mijn terugkeer op de WTA Tour”, aldus Andreescu, die het dinsdag in Stuttgart opneemt tegen de Duitse Jule Niemeier.