Fortuna Sittard zet degradatiestrijd verder op scherp met zege op Go Ahead

Fortuna had eerder dit weekend PEC Zwolle zien winnen van RKC (0-2) en Willem II van Vitesse (1-0), waardoor de Limburgers zich opeens weer midden in het levensgevaarlijke degradatiemoeras bevonden.

Ondanks de degradatiestress begon Fortuna goed, en kwam via Zian Flemming na ruim twintig minuten op voorsprong. De oud-Ajacied zag halverwege de eerste helft zijn afstandsschot van richting worden veranderd door Bas Kuipers. Doelman Andries Noppert was kansloos: 1-0. Flemming staat nu op acht doelpunten in de competitie, eentje minder dan clubtopscorer Mats Seuntjens.

Seuntjens had na een uur spelen de score nog kunnen vergroten. De aanvoerder trapte de bal tegen de paal. Even daarna keurde scheidsrechter Joey Kooij een treffer van Paul Gladon af omdat verdediger Roel Janssen, die inviel voor de geblesseerd uitgevallen Dimitris Siovas, de doelman vasthield. De zege van Fortuna kwam niet echt in gevaar. Go Ahead werd alleen in de slotfase enigszins gevaarlijk.

Fortuna staat nu veertiende en is RKC Waalwijk gepasseerd. Onderin de Eredivisie is het ongemeen spannend, met maar liefst vijf ploegen op vier punten van elkaar.