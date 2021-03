Conference League-gevaar ligt op de loer bij derde plek voor PSV of AZ

door Robin Jongmans

Veroordeeld zijn tot het derde Europese clubtoernooi kan grote gevolgen hebben. PSV begroot jaarlijks op deelname aan groepsfase van de Europa League, een bedrag van rond de 6 miljoen euro. De startpremie van bijna 3 miljoen euro zal in de Conference League nagenoeg gelijk zijn.

De ’puntenpremies’ vallen echter lager uit. En wat te denken van inkomsten uit recettes en horeca? Loopt het publiek warm voor de C-garnituur van Europa? Gemakshalve kan op circa 2 miljoen euro minder aan inkomsten worden gerekend.

Op het derde Europese clubtoernooi zullen de transferwaardes van de grootste talenten van PSV en AZ niet snel omhoogschieten. De Conference League vormt ook niet het aas om in de transfervijver te gooien waar de Eindhovenaren in vissen. Staan spelers als Philipp Max en Ibrahim Sangaré dan nog net zo hard te springen om naar Eindhoven te komen? PSV-bedwinger Olympiakos trof een ronde later Arsenal. Dat soort tegenstanders zijn uiterst zeldzaam in de Conference League.

Dark horse Vitesse

Vitesse kan zowel PSV als AZ nog flink dwarszitten. De Arnhemmers zijn met een achterstand van vier punten op PSV en één punt op AZ nog altijd een dark horse in de strijd om de tweede plaats. Indien Vitesse op 1 april de bekerfinale van Ajax wint, dan treedt in Eindhoven of Alkmaar het ’horrorscenario’ voor deelname aan de Conference League in werking.

De Nederlandse bekerwinnaar plaatst zich namelijk voor de play-offs (de laatste voorronde) van de groepsfase van de Europa League. En daarbij komt Ajax om de hoek kijken. Winnen de Amsterdammers als de inmiddels gedoodverfde kampioen de KNVB-beker, dan schuift dát play-offticket voor de Europa League door naar de nummer drie van de Eredivisie. Dan kunnen voor één keer de vuistjes worden gebald voor Ajax. Overigens: verliest Vitesse de bekerfinale maar eindigt het als derde, dan hebben de Arnhemmers alsnog datzelfde Europese ’bekerfinaleticket’ te pakken.