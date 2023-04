KNVB: wedstrijd meteen gestaakt als voetballer geraakt wordt door publiek

Er zijn meerdere situaties waarin de KNVB strengere consequenties wil. „Als voorwerpen op het veld worden gegooid, dan besluit de scheidsrechter het spel stil te leggen en gaan de teams en scheidsrechters naar de kleedkamers. Als zij de wedstrijd hervatten en er worden opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dan besluit de scheidsrechter de wedstrijd definitief te staken. Als een speler of scheidsrechter vanuit het publiek met een voorwerp wordt geraakt, dan besluit de scheidsrechter direct de wedstrijd definitief te staken.”

De bekerwedstrijd Feyenoord - Ajax (1-2) werd woensdagavond ontsierd door de hoofdwond van Davy Klaassen.Een dag later wordt in Rotterdam schande gesproken van het veelbesproken moment. De tekst gaat verder onder de video.

Ook in situaties dat een supporter het veld betreedt, gelden er voortaan strengere maatregelen. „Als een ‘supporter’ op het veld op komt, dan besluit de scheidsrechter het spel stil te leggen en gaan de teams en scheidsrechters naar de kleedkamers. Als zij de wedstrijd hervatten en er komt opnieuw een ‘supporter’ op het veld, dan besluit de scheidsrechter de wedstrijd definitief te staken. Als een ‘supporter’ op het veld komt en een speler of scheidsrechter aanvalt, dan besluit de scheidsrechter direct de wedstrijd definitief te staken.”

„Door deze stappen halen potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen. Daar zijn we helemaal klaar mee”, schrijft directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen verder nog. „De veiligheid in en rond een stadion is topprioriteit en doen we samen met clubs, supporters, gemeentes, OM, politie en kabinet. Het uitgangspunt blijft dat het voetbal toegankelijk, gastvrij en veilig moet zijn voor alle echte supporters.”