Nagelbijten voor Nederlandse handbalsters op EK

Om 18.00 uur treffen in de poule van Nederland Montenegro en Roemenië elkaar. Als Montenegro de overwinning over de streep trekt, dan valt het doek voor Nederland.

Met nog één wedstrijd voor de boeg kan Oranje Montenegro dan namelijk niet meer inhalen en is de tweede plaats in de groep buiten bereik. Nederland zal dinsdagavond dus de duimen draaien voor Roemenië.

Als Roemenië wint, mag Oranje blijven hopen op ’het wonder van Skopje’. Een dag later moet de ploeg van Per Johansson dan zelf ook winnen van Montenegro en hopen dat Duitsland minimaal een punt haalt tegen de Roemeense vrouwen. Daarnaast moet Frankrijk dan ook nog de laatste twee wedstrijden winnen. Alleen dan kan Oranje nog tweede in de poule worden.

Alleen zo kan Nederland nog doorgaan: