‘Kansen voor Ten Hag bij Manchester United stijgen’

Van der Kraan is volger van het Brits voetbal en weet alles van de situatie rondom Chelsea-baas Roman Abramovich. De verkoop is op komst, maar over de ‘liefdadigheid’ van de vriend van Poetin bestaan twijfels.

Vitesse zal binnenkort ook zijn Russische eigenaar kwijtraken, zo luidt de verwachting in Kick-off.

Verweij heeft weer het laatste Ajax-nieuws. Is de komst van Jordi Cruijff dichterbij gekomen? En wie wordt de nieuwe reservekeeper? Volgens Verweij kijkt Ajax hierbij nadrukkelijk over de grens. En is Erik ten Hag volgend seizoen nog trainer in Amsterdam?

Verder in Kick-off alles over de voorselectie van het Nederlands elftal mét de opmerkelijke namen Jeremie Frimpong en Jordy Clasie, en zonder Ryan Gravenberch. En hoe groot is de kans dat Ronald Koeman na het WK terugkeert als bondscoach?

