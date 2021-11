Feyenoord maakt aanstelling Dennis te Kloese als algemeen directeur officieel bekend

Bij Koevermans werden in september ’s nachts de ruiten ingegooid en zijn voordeur beklad, vermoedelijk door leden van de harde kern van de club. Niet lang daarna kondigde Koevermans zijn vertrek aan.

Te Kloese begint medio januari aan zijn werkzaamheden in De Kuip. Hij was sinds eind 2018 algemeen manager bij de Amerikaanse club LA Galaxy. Daarvoor was hij in dienst van de Mexicaanse voetbalbond en werkte hij als hoofd van de scouting en hoofd van de jeugdopleiding bij diverse clubs in Mexico. Zijn loopbaan als voetbalbestuurder begon bijna twintig jaar geleden onder de hoede van Hans Westerhof bij Chivas Guadalajara.

„Het was voor mij onmogelijk om nee te zeggen tegen Feyenoord”, laat Te Kloese op de website van de Rotterdammers weten. „Ik ben trots en vereerd straks in De Kuip aan de slag te mogen gaan. Ik zie het als een fantastische mogelijkheid en tegelijkertijd als een unieke uitdaging en avontuur voor mij en mijn familie.”

Problemen

Te Kloese noemt Feyenoord „een schitterende club met een prachtige geschiedenis, een fantastische en trouwe achterban en met volop mogelijkheden op een mooie toekomst.” Hij kent ook de problemen, met name rond de bouw van een nieuw stadion. „Natuurlijk weet ik dat er vele uitdagingen liggen. Deze ga ik vol overtuiging en enthousiasme aan door gebruik te maken van mijn langjarige ervaring. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe collega’s, alle partners van Feyenoord en iedereen die dicht bij Feyenoord staat spoedig te ontmoeten en zo snel mogelijk samen aan de slag te gaan en nieuwe kansen te creëren.”

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie

Er staat weer een fonkelnieuwe voetbalpodcast Kick-off klaar. Chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee bespreken het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: