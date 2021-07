Handbalsters in openingsduel overtuigend langs gastland Japan

Voor de handbalvrouwen was het een eerste terugkeer op Japanse bodem sinds het winnen van het WK in 2019 in Kumamoto. Nu zo’n duizend kilometer oostelijker kende Oranje een droomstart van de Olympische Spelen. Al na dik vijf minuten stond er een 6-1 voorsprong op het bord. Nederland profiteerde een paar keer uitstekend via Lois Abbingh van het leeg gelaten Japanse doel, nadat de Aziaten een extra veldspeler hadden ingebracht.

Sowieso gaf Nederland achterin weinig weg en kon het regelmatig rekenen op de sterk keepende Tess Wester. Bo van Wetering toonde dan regelmatig haar klasse door in de counter te scoren nog voordat er ook maar een Japanse verdediger weer terug in positie stond. Aanvallend ging het soms zo makkelijk dat Nederland na een kwartier spelen ook regelmatig wat kansjes liet liggen en slordig werd in de aanvalsopzet. Hierdoor liep de voorsprong in het tweede deel van de eerste helft niet verder op (18-10).

Door die ruime voorsprong durfde bondscoach Emmanuel Mayonnade het aan om in de tweede helft speeltijd te gunnen aan onder meer reservekeepster Rinka Duijndam. De goals vielen minder makkelijk dan voor de pauze, maar Nederland hield de hele tweede helft een voorsprong van rond de tien punten. Zo werd de eerste overwinning van dit toernooi in spaarstand geboekt.

Nederland speelt dinsdag het tweede groepsduel tegen Zuid-Korea. Verder zitten ook nog Angola, Noorwegen en Montenegro in de poule van Oranje.