Ten Hag genomineerd voor Manager van de Maand in Premier League

Op 1 september wonnen The Mancunians met 1-0 van Leicester City. Daarna volgde nog een 3-1 zege op Arsenal in de topper. Sindsdien speelde Manchester United geen competitiewedstrijd meer vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Omdat er door de interlands deze maand geen wedstrijden meer gespeeld in de Premier League is de nominantie nu al bekend gemaakt.

Ten Hag heeft als concurrenten Antonio Conte van Tottenham Hotspur en Gary O’Neill de interim-coach van AFC Bournemouth. Als hij zijn tegenstander aftroeft, wordt hij de derde Nederlandse manager die deze eer toebedeeld krijgt. Martin Jol werd in zijn tijd bij Tottenham Hotspur één keer verkozen en Ronald Koeman drie keer in zijn periode bij Southampton.