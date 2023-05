Galatasaray voor 23e keer kampioen van Turkije

De Argentijn Mauro Icardi maakte twee doelpunten voor Galatasaray, waar ook Dries Mertens een basisplaats had. Voor de 36-jarige Belg, die in Nederland bij AGOVV, FC Utrecht en PSV voetbalde, is het pas zijn eerste landstitel. Mertens is bezig aan zijn eerste seizoen bij Galatasaray en speelde hiervoor bijna tien jaar lang voor Napoli. Bij Galatasaray was hij in 29 competitieduels goed voor zes doelpunten en drie assists.

Voor Galatasaray is het de eerste landstitel sinds 2019.

Bekijk de vreugde bij de spelers van Galatasaray