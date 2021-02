Nourdin Boukhari betreurt vertrek stiefzoon Noa Lang bij Ajax

„Het was niet de vraag óf Noa zich aan de wereld zou tonen, maar alleen wanneer. Hij moest minuten krijgen om te schitteren. Helaas bleven die door een gebrek aan vertrouwen uit.”

"Voor ’moeilijke jongens’ komen mensen naar het stadion"

Volgens Boukhari zag niet alleen Erik ten Hag het maar matig in Lang zitten. „Hij botste in de groep vooral met de oudere spelers. Als ik een routinier was geweest, had ik zo’n talent gesteund, geknuffeld en aangegeven wat hij wel en niet moest doen. Noa heeft geen makkelijk karakter. Maar juist bij Ajax moeten ze weten dat dit vaak de uitzonderlijke spelers zijn, die wedstrijden voor je kunnen beslissen. Voor moeilijke jongens komen mensen naar het stadion… als dat weer mag”, aldus Boukhari, die een grote rol speelde in Langs voetbalontwikkeling.

„Zoals elke ouder voor zijn kind zou doen. Ik was zelf nog actief als speler. We keken samen wedstrijden, trainden buiten en ik gaf hem adviezen over voeding en andere zaken. Noa is een leergierige, lieve jongen.”

Dat hij nu excelleert bij Club Brugge vervult Boukhari met trots. „Hij wilde slagen bij een betaaldvoetbalorganisatie, startte bij Feyenoord en ging naar zijn droomclub Ajax. Het liefst had ik hem daar jaren in het eerste zien spelen, maar dat hij nu uitblinkt, scoort en assists geeft bij Club Brugge maakt me even blij. Iedereen ziet dat hij fantastisch kan voetballen.”

Lees het hele verhaal met Nourdin Boukhari in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 20 februari