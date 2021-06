Tweevoudig medaillewinnares Rio stapt uit olympisch traject om vrouwonvriendelijke ’perverselingen’

De 26-jarige Groves, in Rio de Janeiro goed voor zilver op de 200 meter vlinderslag en de 4x 100 meter wisselslag, haalt op sociale media hard uit naar de staf van de nationale equipe. „Laat dit een les zijn voor alle vrouwenhatende perverselingen in de sport en hun hielenlikkers. Je kan niet langer jonge vrouwen en meisjes uitbuiten, bodyshamen en hun klachten niet serieus nemen, om vervolgens te verwachten dat zij je vertegenwoordigen op zwemtoernooien, zodat jij je jaarlijkse bonus kan opstrijken. Die tijd is voorbij.”

In december maakte Groves al bekend dat ze eerder al een klacht had ingediend over een man in het Australische zwemmen en dat een andere bekende trainer ongepaste opmerkingen had gemaakt.

De Australische zwembond zegt daarna contact te hebben gezocht met Groves. „Madeline weigerde echter om aanvullende informatie daarover te verstrekken. Daarnaast hebben we geen eerdere klachten van haar ontvangen. Dit terwijl wij alle klachten op het gebieden van kinder- en seksueel misbruik ontzettend serieus nemen. Hun gezondheid en veiligheid zijn cruciaal voor ons.”