Video: Quincy Promes trefzeker bij ruime zege Spartak Moskou

Binnen het halfuur maakte Promes de 2-0 voor de Moskovieten. Hij speelde in het strafschopgebied zijn tegenstander zoek, waarna hij de bal in de verre hoek plaatste achter de kansloze keeper.

Promes is op dreef sinds zijn terugkeer in Rusland. In vier wedstrijden was hij goed voor twee goals en gaf hij ook nog eens twee assists.

Spartak staat na de ruime zege op de tweede plaats en heeft met nog zeven wedstrijden te gaan vier punten achterstand op Zenit Sint-Petersburg.