Voor het eerst sinds 1992 geen Holland House bij Olympische Spelen

Het is de eerste keer sinds 1992 dat er voor de sporters, hun familie, vrienden en supporters geen ’thuisbasis’ zal zijn tijdens het grootste sportevenement ter wereld.

NOC*NSF zegt in deze coronacrisis meer prioriteit te willen geven aan het ondersteunen van de sporters die zich voorbereiden op deelname aan Tokio 2020 én aan de Nederlandse sport om deze crisis te doorstaan.

„Vanwege de internationale ontwikkelingen van de verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om de uitgebreide en noodzakelijke voorbereidingen voor de realisatie van dit Nederlandse huis in Tokio de komende tijd verder vorm te geven. Dat zou zeer spoedig tot onverantwoorde investeringen en werkzaamheden hebben geleid”, meldt algemeen directeur Gerard Dielessen in een verklaring.

In het Holland Heineken House, dat in 1992 werd opgericht voor de Spelen van Barcelona, worden de sporters die een medaille hebben gewonnen gehuldigd. Het Holland House fungeert als ontmoetingsplaats voor de sporters en de achterban.

Heineken gaat kijken naar mogelijkheden om de sporters op een andere manier te eren.