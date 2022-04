Liverpool zet grote stap richting finale Champions League

Een dag later staat de return van het andere duel in de halve eindstrijd op het programma. In Bernabéu treft Real Madrid dan Manchester City. Dinsdagavond rekenden de Engelsen in een wedstrijd voor de eeuwigheid af met de recordwinnaar van de belangrijkste Europa Cup: 4-3.

Villarreal moet direct terug

Villarreal stond zoals verwacht direct met de rug tegen de muur op Anfield, maar daarvan raken de Spanjaarden doorgaans niet in de war, zo wees het recente verleden meermaals uit. Onder trainer Unai Emery werd er tot woensdagavond in dertien uitduels slechts één keer verloren in Europees verband. Dat was op bezoek bij Manchester United.

Bekijk ook: Virgil van Dijk is het eens met Arnaut Danjuma na ijzersterke avond Liverpool

Liverpool was wel sterker in de beginfase, maar verder dan een paar speldenprikjes kwam de ploeg van basisspeler Virgil van Dijk niet. Gevaar stichten zat er voor de gele duikboot in de beginfase ook niet in. Oranje-aanvaller Arnaut Danjuma werd goed gedekt door de verdedigers van Liverpool.

Virgil van Dijk in actie. Ⓒ ANP/HH

In het laatste kwartier van de eerste helft drong Liverpool steeds nadrukkelijker aan. Na klaarleggen van Sadio Mané voor Mohamed Salah schoot de Egyptenaar een metertje over. In de 32e minuut testte Luis Diaz de keeperskwaliteiten van Geronimo Rulli. De Argentijnse goalie van de gasten redde moeizaam.

Het hoogtepunt van de eerste helft was een fantastische knal van Thiago. De middenvelder haalde op slag van rust briljant uit, maar net niet briljant genoeg. In plaats van in het doel spatte zijn kanonskogel op de paal uiteen. Gescoord werd er dus niet voor de rust, wel gaf de Poolse arbiter Szymon Marciniak één keer geel. Die prent was er voor Van Dijk, die aan de noodrem trok toen een counter gevaarlijk dreigde te worden dan de Reds lief was.

Bekijk ook: Virgil van Dijk en Liverpool op rand van onsterfelijkheid

Het goede spel van Liverpool bleek een voorbode voor een voorsprong in de tweede heft. In de 53e minuut slechtte Jordan Henderson de ban, of eigenlijk Pervis Estupinan. De verdediger uit Ecuador, over ruim een half jaar Oranje-opponent op het WK, veranderde de bal dermate van richting dat zijn eigen keeper het antwoord schuldig moest blijven.

Sadio Mané maakt er 2-0 van. Ⓒ Reuters

Rulli moest twee minuten later alweer vissen. Sadio Mané ontsnapte op sluwe wijze aan de buitenspelval en verdubbelde de marge in Engels voordeel. In twee minuten was het verschil gemaakt. Anfield ontplofte. Ook de fans weten immers hoe taai de Spaanse tegenstander kan zijn.

Danjuma naar de kant

In het vervolg van de wedstrijd maakte Villarreal eigenlijk geen moment aanspraak op een doelpunt dat het terugduel in Spanje nog wat meer perspectief zou geven. Sterker nog: een derde doelpunt van Liverpool was verdiend geweest. Danjuma haalde het einde van het treffen niet. De Nederlandse spits, met zes doelpunten topscorer van Villarreal in de Champions League, werd vervangen. Hij zal ongetwijfeld mikken op een heldenrol in het terugduel, maar of Van Dijk en zijn collega’s dat zullen toelaten..