VIDEO Chinees talent Yibing Wu zakt weer in elkaar tijdens tennispartij

Het is niet de eerste keer dat Wu in elkaar zakt op de tennisbaan. Eerder dit seizoen maakte hij ongeveer hetzelfde mee tijdens Wimbledon. De Chinees zakte toen in elkaar tijdens een wedstrijd tegen Frances Tiafoe. Dokters gaven Wu destijds groen licht om verder te spelen, maar dat was nu niet het geval want de tennisser gaf op.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is

Bekijk de beelden