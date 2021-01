Opnieuw loonoffer bij FC Groningen vanwege coronacrisis

In mei vorig jaar werd er al collectief door alle clubs in het betaald voetbal afgesproken dat het personeel een loonoffer moest brengen, voordat het handje kon worden opgehouden in Den Haag. Die afspraak liep eind 2020 af, maar na overleg met spelers en staf is bij FC Groningen besloten de periode te verlengen, in ieder geval tot er weer met publiek mag worden gespeeld of uiterlijk tot 30 juni 2021.

Tot tienduizenden euro’s per jaar

Het betekent voor sommige spelers dat er een flinke bijdrage wordt geleverd die in individuele gevallen op kan lopen tot tienduizenden euro’s per jaar. De regel is: hoe hoger het salaris, hoe meer spelers, trainers en directieleden inleveren. De percentages van het loon lopen uiteen van 2,5 tot maximaal 20 procent.

Algemeen directeur Wouter Gudde is content met de eensgezindheid bij de club en spreekt van grote realiteitszin. ,,Wij hopen de komende maanden weer op veel steun te mogen rekenen van onze achterban, maar net als vorig jaar willen we eerst kijken wat we zelf kunnen doen. We hebben de situatie bij spelers en staf geschetst en die begrepen het heel goed. Binnen een half uur waren ze eruit en schaarden ze zich achter de collectieve solidariteit. Het tekent de betrokkenheid. We zijn er heel blij mee.’’

(Bron: Dagblad van het Noorden)