Boston Celtics staan op het punt geschiedenis te schrijven in de NBA

Door Renze Lolkema

Jaylen Brown (7) namens de Celtics tegen de Heat. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ooit moet het natuurlijk een keertje gaan gebeuren. Wat in 150 eerdere pogingen in de NBA-play-offs niet lukte, slaagt dit Pinksterweekend wellicht wel: terugkomen van een 3-0 achterstand om vervolgens in wedstrijd zeven alle frustraties van je af te dunken. Boston Celtics staat op het punt geschiedenis te schrijven.