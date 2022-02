Ajax moet thuis vol aan de bak in Champions League

Beide ploegen speelden in de openingsfase in een hoog tempo zonder echt gevaarlijk te worden. De Portugezen kwamen goed mee met de ploeg van Erik ten Hag. Na ruim een kwartier spelen was het Ajax dat na de eerste de beste kans op voorsprong kwam via Dusan Tadic. Een voorzet van Noussair Mazraoui belandde bij de Serviër die helemaal vrij de bal fraai in de verre hoek kon schieten.

Vreugde bij de Ajacieden Antony, Steven Berghuis en Sébastien Haller na de openinsgtreffer van Dusan Tadic. Ⓒ ANP

Een kleine tien minuten later kwam Benfica weer op gelijk hoogte: 1-1. Nota bene Haller schoot in eigen doel nadat hij een voorzet van oud-Ajacied Jan Vertonghen per ongeluk tegen zijn been had gekregen. Enkele minuten later maakte Haller zijn ’fout’ weer goed door de 2-1 voor zijn rekening te nemen. Het was alweer de elfde treffer van de Ivoriaan in zeven Champions Leaguewedstrijden op rij.

Vlak voor rust had Edson Álvarez de 3-1 op zijn schoen, maar hij tikte de bal op de paal. Haller verzuimde vervolgens de rebound in het lege Portugese doel te tikken.

De tweede helft startte net zo vermakelijk als de wedstrijd voor rust was. Er waren kansen over en weer. Tadic schoot de bal maar net over en Noussair Mazraoui schoot op de Portugese doelman Odysseas Vlachodymos nadat hij de bal knap uit de lucht had aangenomen. Aan de andere kant kwam Darwin Núñez net tekort om de 2-2 achter Remko Pasveer te glijden.

Roman Yaremchuk tekende voor de gelijkmaker voor Benfica Ⓒ REUTERS

Benfica begon steeds verder aan te dringen om de gelijkmaker te forceren. In de 70e minuut was er een grote kans voor Roman Yaremchuk, maar Jurriën Timber bracht nog redding. Even later was het dan toch raak voor de Portugezen. Dit keer lukte het Yaremchuk wel om te scoren: 2-2.

Omdat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen moet Ajax over een paar weken thuis nog vol aan de bak om een ticket voor de kwartfinales in de Champions League veilig te stellen.