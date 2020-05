Hiddink, Van Gaal, Wiegman en Zonderland doen speciale oproep aan de regering

De vier vinden, samen met Joop Alberda, Bas van de Goor en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder dat er in Nederland ondanks de coronacrisis meer gespot moet worden.

Cruciale rol

„Het virus laat zien hoe groot het belang is van een weerbaar en vitaal Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat sport en bewegen een cruciale rol speelt bij het creëren van een gezonde toekomst voor ons land. Sport en bewegen stimuleert de vitaliteit, weerbaarheid en de ontwikkeling van mensen”, zo valt er onder meer te lezen in een speciaal pamflet, dat door tien sportbonden en het NOC*NSF is ondertekend.

„Om de kracht van sport voor iedereen volledig te kunnen benutten, moet het roer om. Wij doen bij deze een beroep op heel Nederland om de krachten te bundelen en samen een stip op de horizon te zetten. Sport en bewegen moet een bijzondere plek krijgen in ons dagelijks leven. Op school, op het werk, thuis, op de vereniging of in de sportschool, maar ook in het ziekenhuis of de zorginstelling. Overal. Zo werken we aan voorkomen in plaats van genezen.”

Overheid

En daarbij doen de prominenten een duidelijk beroep op de overheid. „Een betrokken en faciliterende overheid is essentieel en een voorwaarde voor succes. Laten we samen, regering en alle Nederlanders, deze handschoen oppakken. Kunnen we met elkaar aan de slag?”, zo wordt het pamflet afgesloten.

Lees hier het volledige pamflet van de diverse vertegenwoordigers van de (top)sport in Nederland