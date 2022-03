Henk de Jong dit seizoen niet meer op de bank bij Cambuur

De 57-jarige trainer ontbrak voor de winterstop een tijdje bij Cambuur, maar De Jong hervatte begin januari zijn werkzaamheden in Leeuwarden. Hij keerde ook terug op de bank bij de wedstrijden. De fysieke klachten van De Jong leken volgens Cambuur de afgelopen weken wat minder te worden, maar hij blijkt nu toch te veel last te hebben om zijn werk uit te voeren. De trainer richt zich de komende maanden volledig op zijn herstel en gezondheid.

De Jong zelf baalt enorm van de situatie. “We hoeven er geen zielig verhaal van te maken, want er zijn momenteel veel ergere dingen aan de hand in de wereld. Voor mij en voor ons is dit wel heel vervelend, maar op dit niveau kun je niet maar voor een deel functioneren. Ga er nu alles aan doen om weer helemaal topfit te worden en dan hoop ik er bij de start van het nieuwe seizoen weer volledig te zijn.”

Algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur heeft ook gereageerd op de vervelende situatie van de hoofdtrainer: “Hoe vervelend dit ook is, de gezondheid van Henk staat natuurlijk voorop en in goed overleg hebben we besloten dat hij daar nu alle tijd en ruimte voor krijgt. Daarbij verzoeken we ook om Henk zoveel mogelijk deze rust te gunnen en als club gaan we ons intern beraden over de invulling van de technische staf voor de rest van het huidige seizoen.”