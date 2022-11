Mexico naar huis na zenuwslopende ontknoping op WK

Bij Mexico keerden Edson Alvarez en Jorge Sanchez terug in de basis. De twee Ajacieden zaten op de bank tijdens de 2-0 nederlaag tegen Argentinië in de tweede wedstrijd, maar mochten woensdagavond weer aan de aftrap verschijnen.

Het was duidelijk dat beide ploegen zenuwachtig waren. Ze waren meer gefocust op het voorkomen van een tegengoal dan op het zelf scoren. Op slag van rust kregen de Saoedi’s nog wel een grote kans, maar zij zagen een kopbal voorlangs gaan. Beide landen zochten zonder te scoren de kleedkamer op.

Mexico redt het net niet

Na rust kwam Mexico razendsnel op voorsprong. Het was Henry Martin die na een corner van dichtbij kon scoren. Het geloof kwam daarna terug bij de Mexicanen. Niet veel later mochten zij weer juichen. Een prachtige vrije trap van Luis Chavez betekende de 2-0. Hirving Lozano dacht al snel ook de derde Mexicaanse goal te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

De derde treffer hing alsnog lange tijd in de lucht, maar viel uiteindelijk niet meer, ondanks in totaal twee afgekeurde goals. Salem Al-Dawsari maakte diep in de blessuretijd de 2-1 namens Saudi-Arabië. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Mexico de knock-outfase misloopt.

Gelaten reactie

Mexico en Saudi-Arabië hebben gelaten gereageerd op hun uitschakeling op het WK voetbal.

„Toen we de 2-0 maakten, hadden we het gevoel dat we heel dichtbij waren, helaas was dat niet het geval. In de andere wedstrijden hebben we niet genoeg gedaan”, zei de middenvelder na afloop.

Bondscoach Hervé Renard van Saudi-Arabië, de uiteindelijke nummer 4 van de groep, zag dat zijn elftal geen aanspraak kon maken op een zege. „We zijn er niet in geslaagd om voor de overwinning te vechten. We waren nooit in de wedstrijd. Mexico speelde een zeer goede wedstrijd, met een hoge intensiteit. Het resultaat weerspiegelt het spel niet”, aldus Renard.

Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma op het WK voetbal