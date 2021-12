Georginio Wijnaldum redt punt voor PSG in blessuretijd

Kylian Mbappé gaf de bal vanaf de linkerkant, van grote afstand, voor het doel. Wijnaldum sprong hoger dan zijn tegenstanders en kopte de bal in de linkerbovenhoek. De middenvelder vierde de treffer met een harde kreet.

Wijnaldum ontbrak de laatste twee duels vanwege een knieblessure. Nu hij weer terug was, had trainer Mauricio Pochettino opnieuw geen basisplaats voor hem. De oud-Feyenoorder kwam in de 70e minuut in het veld, net als Mbappé.

Wijnaldum redde weliswaar een punt, maar het was wel de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain niet wist te winnen. Drie dagen geleden hield OGC Nice ook al stand tegen de topclub (0-0).

Paris Saint-Germain staat ondanks de twee misstappen nog wel riant aan kop. De voorsprong op nummer 2 Olympique Marseille is 13 punten.