Kogel door kerk: Joey Veerman verhuist van sc Heerenveen naar PSV

Pas maandag werd duidelijk dat PSV een serieuze gooi wilde doen naar Veerman, die ook in de belangstelling stond van Feyenoord. In de avonduren werd er uitvoerig onderhandeld. PSV had haast. Het ziet in Veerman de vervanger voor Ibrahim Sangaré, die door de deelname van Ivoorkust aan de Afrika Cup een aantal weken absent is. In die periode speelt PSV een aantal topwedstrijden, waaronder het duel met Ajax.

Over de hoogte van de transfervergoeding is niets officieel naar buiten gebracht. Maar naar verluidt zou het gaan om een bedrag van zes miljoen euro.