PSV bevestigt komst van Joey Veerman

Pas maandag werd duidelijk dat PSV een serieuze gooi wilde doen naar Veerman, die ook in de belangstelling stond van Feyenoord. In de avonduren werd er uitvoerig onderhandeld. PSV had haast. Het ziet in Veerman de vervanger voor Ibrahim Sangaré, die door de deelname van Ivoorkust aan de Afrika Cup een aantal weken absent is. In die periode speelt PSV een aantal topwedstrijden, waaronder het duel met Ajax.

Over de hoogte van de transfervergoeding is niets officieel naar buiten gebracht, maar naar verluidt zou het gaan om een bedrag van 6 miljoen euro. Veerman zou eigenlijk dinsdag meteen al met PSV meegaan op trainingskamp naar Spanje, maar die trip is afgeblazen omdat een aantal spelers van de Eindhovense selectie positief heeft getest op het coronavirus.

„De komst van Joey geeft ons elftal extra creativiteit’, zegt John de Jong, Directeur Voetbalzaken. „We hebben dit weekend onze interesse officieel kenbaar gemaakt en een bod bij sc Heerenveen neergelegd. Er was ons veel aangelegen de transfer snel af te ronden en zijn blij dat dit is gelukt. Joey is een multifunctionele middenvelder die creativiteit aan PSV toevoegt. Gezien de samenstelling van de selectie, vonden wij dat we zo’n type goed konden gebruiken. We houden Joey al langer nauwlettend in de gaten en zijn ervan overtuigd dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt.”

Veerman arriveerde dinsdagmiddag bij het Philips Stadion en verbond daar later op de dag zijn voetbaltoekomst aan PSV. „Ik ben ontzettend blij met deze stap en de snelheid waarmee PSV gehandeld heeft”, aldus Veerman. „Afgelopen zaterdag vertelde mijn zaakwaarnemer dat John de Jong navraag bij hem had gedaan en een dag later sprak ik al met Roger Schmidt. Ik kijk ernaar uit om bij deze prachtige club – de nummer één van de Eredivisie – te gaan voetballen. Je moet hier iedere week presteren. Naar die uitdaging was ik op zoek.”