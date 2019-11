Estavana Polman (l) Ⓒ ANP

HOOFDDORP - Het is anders dan anders. Een WK handbal met een nieuwe coach, de Fransman Emmanuel Mayonnade. Een ploeg met nieuwe gezichten, zonder de afgezwaaide spelverdeelster Nycke Groot, maar één ding is nog hetzelfde: Oranje kan nog altijd terugvallen op goudhaantje Estavana Polman. „Ik voel me fit en ik voel me lekker, laat Japan maar komen.”