Ruzie in aanloop naar virtuele Ronde van Vlaanderen: Bettiol haalt uit naar Evenepoel

Alberto Bettiol komt juichend over de streep. Ⓒ ANP

Alberto Bettiol (26) won vorig jaar uit het niets de Ronde van Vlaanderen. Het was zijn allereerste profzege. Zondag verdedigt de Italiaan van EF Education First zijn titel in de virtuele ’Vlaamse Hoogmis’. Via internet neemt de ’titelverdediger’ het op tegen enkele andere toppers, onder wie zijn ’vijand’ Remco Evenepoel.