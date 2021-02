Ganna pakt etappezege in Ster van Bessèges

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Ganna soleert naar winst in vierde etappe Ster van Bessèges

18.00 uur: De vierde etappe van de Ster van Bessèges is gewonnen door de Italiaan Filippo Ganna. De renner van Ineos Grenadiers kwam na een solo tien seconden eerder binnen dan de Fransman Christophe Laporte, die de Duitser Pascal Acker Ackermann in de sprint om de tweede plaats achter zich liet.

Voor de 24-jarige Ganna, regerend wereldkampioen veldrijden, was het pas zijn eerste overwinning van het seizoen.

De Belg Tim Wellens van Lotto Soudal behield de leiderstrui. De 29-jarige Wellens heeft 44 seconden voorsprong op landgenoot Edward Theuns en 46 tellen op de Deen Würtz Schmidt.

De 51e editie van de Ster van Bessèges eindigt zondag met een individuele tijdrit over 11 kilometer in Alès.

Voetbal: De Graafschap voert druk op Cambuur en Almere City op

17.54 uur: De Graafschap heeft de druk op SC Cambuur en Almere City opgevoerd met een moeizame zege in de uitwedstrijd tegen Den Bosch. Het werd in Noord-Brabant 3-2 voor de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie.

De Belg Jasper Van Heertum bracht De Graafschap vroeg aan de leiding, maar Romano Postema maakte een paar minuten later gelijk. Ted van de Pavert zorgde er in de extra tijd van de eerste helft voor dat de bezoekers toch met een voorsprong gingen rusten.

Julian Lelieveld bracht de marge in de tweede helft op twee door 1-3 te maken. Postema bracht de spanning terug, maar tot de gelijkmaker kwam de thuisploeg niet.

De Graafschap kwam in punten gelijk met Almere City (50 punten), dat zondag in actie zou komen tegen Helmond Sport. Dat duel werd afgelast. Cambuur (53) wacht maandag de uitwedstrijd tegen Jong Ajax.

Nummer 6 NEC leed een kostbare nederlaag in de uitwedstrijd tegen MVV. Het werd 2-1 voor de ploeg uit Maastricht. Luc Mares scoorde twee keer voor MVV, Ayman Sellouf deed in de slotfase iets terug namens NEC, dat vanaf de 41e minuut met tien man speelde na een directe rode kaart voor Dirk Proper.

Voor NEC was het de eerste nederlaag in de derde periode. De Nijmegenaren staan in punten gelijk met de nummers 4 en 5, NAC Breda en Go Ahead Eagles.

Bobslee: De Bruin halverwege ver achterop bij WK

17.04 uur: Ivo de Bruin heeft een teleurstellende dag achter de rug bij het WK in Altenberg. Met remmer Janko Franjic was hij zaterdag na twee van de vier runs slechts goed voor de 21e tijd. Er nemen 25 bobsleeërs deel aan de wereldtitelstrijd, die zondag verder gaat.

De leiding is in handen van de Duitser Francesco Friedrich, die in Altenberg recordhouder wordt wanneer hij zijn tiende wereldtitel verovert. Met negen staat hij nu nog gelijk met de Italiaanse bobsleelegende Eugenio Monti.

Met zijn remmer Alexander Schüller heeft Friedrich na twee runs een voorsprong van 0,88 seconde op zijn landgenoot Johannes Lochner. De Zwitser Michael Vogt is voorlopig derde. De Bruin gaf 2,41 seconden toe, na de 20e en de 21e tijd te hebben gerealiseerd.

Golf: Luiten valt ver terug in Saudi-Arabië

16.35 uur: Joost Luiten is na een slechte derde ronde ver teruggevallen in het Saudi International. Hij was nog in de top-10 begonnen aan de derde ronde, maar gaat de slotdag na een ronde van 75 slagen in als gedeeld 57e.

Luiten noteerde liefst vijf bogeys en sloeg op hole 13 zelfs een double bogey, twee slagen boven het baangemiddelde. Op dezelfde hole noteerde hij op de openingsdag ook al een double bogey. De 35-jarige Luiten - twee jaar geleden nog zesde op het Saudi International - kwam tot twee birdies, waardoor hij uitkwam op +5.

Van alle spelers die de cut hadden gehaald, ging het alleen de Fransman Romain Langasque slechter af in de derde ronde: 77 slagen. De Nederlander moest zaterdag, net als veel andere golfers, zijn tweede ronde nog afmaken. Luiten kwam toen uit op 66 slagen, 1 minder nog dan op de openingsdag.

De leiding is na drie rondes in handen van de Amerikaan Dustin Johnson, de regerend kampioen op de Masters.

Atletiek: Hassan toch in actie op de indoorbaan

16.15 uur: Sifan Hassan maakt deze winter toch een uitstapje naar de indoorbaan. De wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter loopt dinsdag 9 februari tijdens een indoormeeting in het Franse Liévin de 3000 meter. Het zal haar enige indoorwedstrijd zijn. Aan de EK indoor begin maart in het Poolse Torun doet ze niet mee, meldt haar manager.

Hassan verbleef de afgelopen weken in Nederland, omdat het haar door de coronacrisis maar niet lukt terug te keren naar Beaverton (Oregon) in de Verenigde Staten, waar ze een appartement heeft en het liefst traint.

Eind volgende week vertrekt ze naar Tenerife voor een trainingsstage.

Voetbal: PSG moet Neymar mogelijk missen tegen Marseille

15.33 uur: Neymar mist zondag mogelijk de uitwedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille. De aanvaller, die vrijdag zijn 29e verjaardag vierde, heeft last van zijn maag. PSG is de nummer 3 van de Franse Ligue 1, met drie punten minder dan koploper Lille, dat zondag tegen Nantes in actie komt.

Bij het duel tussen Olympique Marseille en PSG zijn geen fans welkom vanwege corona. Toch zet de politie 400 extra agenten in om te voorkomen dat hooligans van de thuisploeg opnieuw voor ongeregeldheden gaan zorgen.

Zo’n 300 gewelddadige fans van Marseille bestormden afgelopen zaterdag het trainingscomplex van hun favoriete club. Ze waren woedend vanwege de slechte resultaten van Marseille, dat negende staat op de ranglijst. Er werd voor honderdduizenden euro’s schade aangericht en zeven agenten raakten gewond.

Atletiek: Jip Vastenburg verkiest baanseizoen boven marathon

14.25 uur: Jip Vastenburg mikt voor de Olympische Spelen van Tokio op de 5000 en 10.000 meter. Vastenburg, afkomstig uit Loosdrecht, was eerder van plan zich te richten op deelname aan de olympische marathon. Een jaar geleden slaagde ze er in Sevilla niet in de olympische limiet te lopen.

Vastenburg (26) liep vorige week in Karlsruhe nog een persoonlijk record op de 3000 meter. De wedstrijden op de baan in de afgelopen weken hebben haar gesterkt in de overtuiging dat Tokio haalbaar is. „Ik heb besloten om niet voor een voorjaarsmarathon te gaan, maar te kiezen voor een baanseizoen. De 2.28.30 uur (OS-limiet) is denk ik zeker haalbaar, maar realistisch gezien moet alles op die dag ook meezitten om het te kunnen behalen”, legt ze op haar website uit.

„Gezien de onzekerheden die de coronaperiode met zich meebrengt, ben ik heel blij met de keuze om me qua olympische limiet op de 5000 en 10.000 meter te richten. Hopelijk behaal ik er één, misschien is er een kans op twee. Dat zal ook deels afhankelijk zijn van de mogelijkheden in het wedstrijdprogramma”, aldus Vastenburg.

Skiën: Kriechmayr toont vorm voor WK

14.12 uur: De Oostenrijkse skiër Vincent Kriechmayr heeft voor de tweede keer op rij een super-G om de wereldbeker gewonnen. Hij deed dat in Garmisch-Partenkirchen, waar Kriechmayr zijn landgenoot Matthias Mayer achter zich hield. In die volgorde leiden beide Oostenrijkers ook in de wereldbekerstand op de discipline. Maandag begint in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo het WK.

Het was de eerste keer in tien jaar dat Oostenrijkers de plaatsen 1 en 2 verdeelden op de super-G. Voor Kriechmayr was het de achtste wereldbekerzege, waarvan zes op de super-G. Het maakt hem tot favoriet voor de wereldtitel. „Maar in Cortina ligt weer een heel andere piste. Ik voel me in ieder geval goed. Op de afdaling moet ik beter worden, maar de super-G gaat lekker”, aldus Kriechmayr. De Fransman Alexis Pinturault, leider in de algemene wereldbeker, liet de wedstrijd in Zuid-Duitsland schieten.

Turnen: omstreden trainer Beltman weg bij Duitse club

11:34 uur De omstreden turntrainer Gerrit Beltman heeft ontslag genomen bij de Duitse turnvereniging TuS 1861 Chemnitz-Altendorf. Het rommelt bij die club nadat trainster Gabriele Frehse door veertien turnsters is beschuldigd van psychisch geweld.

Beltman was afgelopen zomer voor de tweede keer in dienst getreden bij de club in de deelstaat Saksen. In diezelfde periode bekende hij in Nederland dat hij in het verleden jonge turnsters „mishandeld en vernederd” had in de overtuiging dat het de enige werkwijze was die tot succes kon leiden.

Zijn bekentenissen afgelopen zomer werden gevolgd door een reeks getuigenissen van (ex-)turnsters. De KNGU zette als reactie het topsportprogramma turnen dames enige tijd stil. Er loopt een grootscheeps onderzoek naar misstanden in de turnsport.

Tennis: Italiaanse finale op Great Ocean Road Open

10:30 uur Het gaat goed met het Italiaanse tennis. Nadat Matteo Berrettini en Fabio Fognini het land aan een plek in de finale hadden geholpen bij de ATP Cup, haalden twee landgenoten de eindstrijd op het Great Ocean Road Open. Jannik Sinner en Stefano Travaglia strijden daar zondag, een dag voor het begin van de Australian Open, om de titel.

Sinner, 19 jaar pas en een van de opkomende sterren in het tennis, was na een partij van ruim drie uur verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Rus Karen Chatsjanov, de nummer 20 van de wereld: 7-6 (4) 4-6 7-6 (4). Travaglia verspilde in de andere halve finale minder energie. Hij versloeg de Braziliaan Thiago Monteiro in twee sets: 6-3 6-4.

Wielrennen: Peter Sagan heeft corona

Drievoudig wereldkampioen wielrennen Peter Sagan is besmet met het coronavirus. Dat meldde zijn ploeg Bora-hansgrohe zaterdag.

Behalve de 31-jarige Slowaak Sagan werden ook zijn broer Juraj en landgenoot Erik Baska positief getest. Volgens het Duitse wielerteam gaat het goed met de drie renners en bevinden zij zich in quarantaine. Daarna zijn nieuwe testen gepland.

Teammanager Ralph Denk zei nog niet te kunnen zeggen wat de gevolgen van de besmetting zijn voor de start van het seizoen van deze renners. „Eerst moeten ze weer volledig gezond zijn, dan kunnen we overleggen wat de volgende stap is”, aldus Denk.

Tennis: Rusland en Italië naar finale ATP Cup

08:48 uur De tennissers van Rusland en Italië treffen elkaar zondag in de finale van de strijd om de ATP Cup. Dan wordt bepaald wie de opvolger wordt van Servië, dat een jaar geleden aan de vooravond van de Australian Open de eerste editie van het landentoernooi won.

Rusland versloeg Duitsland dankzij Andrei Roeblev en Daniil Medvedev die in hun enkelpartijen respectievelijk te sterk waren voor Jan-Lennard Struff en Alexander Zverev, beide keren in drie sets. De Duitsers wonnen het alleen nog voor de statistieken belangrijke dubbel.

Tennis: Muguruza overtuigend naar duel met Barty

08:47uur Tweevoudig grandslamwinnares Garbiñe Muguruza heeft zaterdag op overtuigende wijze de finale bereikt van de Yara Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open in Melbourne.

De Spaanse was duidelijk te sterk voor de jonge Tsjechische Marketa Vondrousova en neemt het nu op tegen Ashleigh Barty. De Australische nummer 1 van de wereld bereikte zonder te spelen de finale na de afmelding van Serena Williams wegens een schouderblessure.